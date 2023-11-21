Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Konsolidasi, Partai Perindo Sumsel Yakin Lolos ke Senayan

M Fitriadi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:34 WIB
Gelar Konsolidasi, Partai Perindo Sumsel Yakin Lolos ke Senayan
Partai Perindo Sumsel (Foto : iNews)
A
A
A
 

PALEMBANG - Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) merapatkan barisan jelang Pemilu 2024 dengan menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi Caleg Partai Perindo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Hotel Fajri, Kompleks DPRD Kayu Agung, Kabupaten OKI.

Dalam kesempatan itu dijelaskan bagaimana mekanisme sistem rekruter saksi dan PDS Pemilu 2024 Partai Perindo.

Partai Perindo diminta merapatkan barisan. Semua Caleg harus mengerti strategi meraih partai, meraih suara demi Indonesia sejahtera.

"Perindo menang, Perindo sukses, Perindo lolos ke Senayan. Apalagi mengingat Pemilu 2024 sudah di ambang pintu. Persiapan harus sudah maksimal agar Pemilu khususnya Partai Perindo sukses pada pesta demokrasi tersebut," ujar Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman, Senin 20 November 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement