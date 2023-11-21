Gelar Konsolidasi, Partai Perindo Sumsel Yakin Lolos ke Senayan

PALEMBANG - Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) merapatkan barisan jelang Pemilu 2024 dengan menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi Caleg Partai Perindo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Hotel Fajri, Kompleks DPRD Kayu Agung, Kabupaten OKI.

Dalam kesempatan itu dijelaskan bagaimana mekanisme sistem rekruter saksi dan PDS Pemilu 2024 Partai Perindo.

Partai Perindo diminta merapatkan barisan. Semua Caleg harus mengerti strategi meraih partai, meraih suara demi Indonesia sejahtera.

"Perindo menang, Perindo sukses, Perindo lolos ke Senayan. Apalagi mengingat Pemilu 2024 sudah di ambang pintu. Persiapan harus sudah maksimal agar Pemilu khususnya Partai Perindo sukses pada pesta demokrasi tersebut," ujar Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman, Senin 20 November 2023.