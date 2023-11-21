TPD Ganjar-Mahfud di Yogyakarta Targetkan Menang Satu Putaran, Siapkan Strategi Khusus

JAKARTA - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Yogyakarta menargetkan perolehan 70 persen suara. Untuk itu, TPD siap bertempur memenangkan capres bernomor urut tiga tersebut.

Ketua DPC Partai Perindo Kota Yogyakarta Radius Simbolon mengatakan, pihaknya optimis akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran saja. Berbagai persiapan pun telah dilakukan untuk mewujudkan target tersebut.

"Kami siap dan yakin pasangan Ganjar-Mahfud bisa menang satu putaran. Kami tim pemenangan yang ada di Yogyakarta pun sudah siap bekerja untuk memenangkan keduanya," kata dia disela-sela acara penandatanganan kesepakatan kerja sama di Kantor DPW Perindo DIY, Kota Yogyakarta, Senin (20/11/2023).

Radius menegaskan, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu, bersama-sama dengan partai pengusung telah menyusun strategi khusus dalam pelaksanaan kampanye yang akan datang.

Radius mengatakan, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menargetkan perolehan 70 persen suara.

"Target kita di Kota Yogyakarta 70 persen. Jadi bersama teman-teman koalisi, kita optimis hal itu tercapai," ucapnya.