Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TPD Ganjar-Mahfud di Yogyakarta Targetkan Menang Satu Putaran, Siapkan Strategi Khusus

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:53 WIB
TPD Ganjar-Mahfud di Yogyakarta Targetkan Menang Satu Putaran, Siapkan Strategi Khusus
TPD Ganjar-Mahfud di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Yogyakarta menargetkan perolehan 70 persen suara. Untuk itu, TPD siap bertempur memenangkan capres bernomor urut tiga tersebut.

Ketua DPC Partai Perindo Kota Yogyakarta Radius Simbolon mengatakan, pihaknya optimis akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran saja. Berbagai persiapan pun telah dilakukan untuk mewujudkan target tersebut.

 BACA JUGA:

"Kami siap dan yakin pasangan Ganjar-Mahfud bisa menang satu putaran. Kami tim pemenangan yang ada di Yogyakarta pun sudah siap bekerja untuk memenangkan keduanya," kata dia disela-sela acara penandatanganan kesepakatan kerja sama di Kantor DPW Perindo DIY, Kota Yogyakarta, Senin (20/11/2023).

Radius menegaskan, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu, bersama-sama dengan partai pengusung telah menyusun strategi khusus dalam pelaksanaan kampanye yang akan datang.

 BACA JUGA:

Radius mengatakan, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menargetkan perolehan 70 persen suara.

"Target kita di Kota Yogyakarta 70 persen. Jadi bersama teman-teman koalisi, kita optimis hal itu tercapai," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement