Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jaksa dan Polisi di Bengkalis Jadi Tersangka Penerima Suap Jaringan Narkoba

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:43 WIB
Jaksa dan Polisi di Bengkalis Jadi Tersangka Penerima Suap Jaringan Narkoba
Jaksa dan polisi penerima suap dari jaringan narkoba ditetapkan tersangka. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyuapan dari terdakwa kasus narkoba. Keduanya adalah oknum jaksa dari Kejari Bengkalis berinisial SH dan seorang anggota polisi dari Polres Bengkalis berinisial BA.

Penetapan tersangka BA dan SH yang merupakan pasangan suami istri ini melalui proses yang cukup panjang. Keduanya ditangkap tim gabungan Polda Riau dan Kejaksaan Tingi Riau pada 4 Mei 2023. Sejak penangkapan itu mereka diserahkan ke institusi masing masing.

Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto mengatakan bahwa pihaknya pada 20 November 2023 melakukan pemeriksaan terhadap BA dan SH dalam dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan jabatan atau penerima hadiah atau sesuatu atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait penanganan perkara tindak pidana narkotika atas nama Fauzan.

 BACA JUGA:

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan gelar perkara dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan telah terpenuhinya dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kemduian keduanya kita tetapkan sebagai terangka," imbuhnya, Selasa (21/11/2023).

Setelah ditetapkan tersangka, Kejati Riau melakukan penahanan terhadap oknum polisi itu ke Rutan Polda Riau. Hal itu setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan bahwa BA sehat.

 BACA JUGA:

Sementara itu untuk tersangka jaksa SH, pihak Kejati Riau tidak melakukan penahanan di sel. Ini setelah ada jaminan dari pihak keluarga jaksa SH.

"Tersangka SH dilakukan penahanan di Rumahnya di Jalan Tanjung Raya Nomor 12 Tangkerang Utara, Pekanbaru. Adapun pertimbangan Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan Penahanan rumah terhadap tersangka SH yaitu adanya permohonan dari keluarga, ada jaminan dari pihak keluarga, tersangka kooperatif, tersangka dalam keadaan hamil dan tersangka mempunyai anak berumur 4 tahun," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187446/viral-5fOe_large.jpg
Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement