HOME NEWS JATIM

Warga Blitar Gempar, Kerangka Perempuan Dicor Ditemukan di Dalam Rumah

Robby Ridwan , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:03 WIB
Warga Blitar Gempar, Kerangka Perempuan Dicor Ditemukan di Dalam Rumah
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BLITAR - Penemuan kerangka perempuan dicor di dalam kamar rumah menggegerkan warga Desa Bacem, Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Korban ditemukan saat pemilik rumah baru hendak merenovasi rumah.

Penemuan ini bermula saat pemilik rumah yang baru hendak melakukan renovasi. Saat itu sang pemilik yang baru saja membeli rumah dari adiknya curiga dengan sebuah kamar yang terkunci rapat.

"Pemilik rumah dapat membuka kamar yang terkunci dan memerintahkan tukang bangunan hendak membuat galian septic tank saat menggali ini para tukang menemukan cor yang belum lama. Para tukang kemudian membongkar cor ini dan menemukan kerangka manusia," kata Kapolres Blitar AKBP Danang Setyo, Selasa (21/11/2023).

Ia menambahkan bahwa dari galian inilah ditemukan rambut dan bagian kepala yang terkubur.

"Dari hasil pemeriksaan forensik diduga kerangka ini seorang perempuan yang berusia di bawah 25 tahun," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
