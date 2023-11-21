Pembunuhan Sadis di Karawang, Remaja Asal Main Bacok Tewaskan Pemuda

KARAWANG - Polres Karawang menangkap seorang remaja yang membunuh Reyhan Hasbi (16) dengan celurit di Warungdoyong, Desa Rengasdengklok, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.

Pelaku bersama dua orang temannya yang masih buron menghabisi korban saat sedang menunggu seseorang. Pelaku yang melihat korban seorang diri langsung menghujamkan celurit ke tubuh korban hingga korban roboh.

Kapolsek Rengasdenglok Kompol Yuswandi mengatakan, peristiwa pembacokan terjadi 1 November 2023 lalu. Korban sempat dirawat di RSUD Karawang selama 15 hari. Selama perawatan kondisi korban luka parah hingga mendapat perawatan khusus tim medis rumah sakit.

"Mendapat perawatan tim medis dan meninggal dunia. Luka yang diderita korban memang parah," kata Yuswandi, Selasa (21/11/23).

Menurut Yuswandi, pelaku pembacokan berjumlah tiga orang remaja yang merupakan warga Kecamatan Rengasdengklok. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku dan dua pelaku lainnya masih buron.

"Identitas dua orang pelaku yang buron sudah kita dapatkan. Kami minta dua orang pèlaku menyerahkan diri," katanya.

Yuswandi mengatakan dari hasil pemeriksaan seorang pelaku, polisi belum menemukan motif pelaku membunuh korban. Pelaku membacok korban asal saja tanpa mengenal korbannya.