INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Buka Peluang Usaha, Relawan Ganjar Latih Nelayan Banyuasin Buat Ikan Lele Asap

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:44 WIB
Buka Peluang Usaha, Relawan Ganjar Latih Nelayan Banyuasin Buat Ikan Lele Asap
Relawan Ganjar menggelar pelatihan membuat ikan lele asap untuk nelayan di Banyuasin. (Foto: Dok Ist)
BANYUASIN - Sukarelawan Wong Kito Dewe dukung Ganjar menggelar pelatihan pembuatan ikan lele asap kepada warga di Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa (21/11/2023).

Langkah ini sebagai upaya relawan Ganjar Pranowo dalam membangkitkan gairah perekonomian warga setempat. Terlebih mayoritas penduduk sekitar berprofesi sebagai nelayan, sehingga ide ini bisa menjadi peluang usaha rumahan yang cukup menjanjikan.

 BACA JUGA:

"Tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan UMKM kita sendiri untuk menjadi peluang usaha di masyarakat Desa Tanjung Tiga, mayoritasnya nelayan jadi untuk meningkatkan perekonomiannya," ujar Korda Wong Kito Dewe Banyuasin, Indra Kasuma.

Dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, para nelayan bisa meraup cuan dari ikan lele dengan harga jual yang tinggi setelah diolah menjadi ikan asap.

Indra menjelaskan, takaran satu kg ikan lele asap sama dengan empat kg ikan lele segar. Adapun harga 1 kg ikan lele segar yaitu sekitar Rp25.000. Sedangkan harga jual ikan lele asap bisa mencapai hingga Rp 250.000 per kg.

"Harapan kami dengan adanya pelatihan ini, semoga masyarakat di sini terbantu dengan pengelolaan ikan asap ini jadi perekonomiannya meningkat, pendapatan wilayahnya juga meningkat," kata Indra.

Selama ini, peredaran penjualan ikan lele asap masih berkisar di daerah-daerah Palembang dan sekitarnya saja.

