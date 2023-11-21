Bertemu Mahasiswi Papua Peraih Bantuan Biaya Pascasarjana, Ganjar Bertekad Wujudkan Pemerataan Pendidikan

JAKARTA - Momen haru terjadi saat Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua. Momen itu terjadi kala Ganjar bertemu mahasiswa asal Papua, Selviana Indira.

Pertemuan itu berlangsung saat Ganjar menghadiri acara deklarasi dukungan untuk Ganjar-Mahfud relawan tanah Papua di PTC Lapangan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023).

Mulanya, Ganjar sedang memberikan sambutan pasca adanya dukungan dari masyarakat Papua kepada dirinya dan Mahfud MD. Secara tiba-tiba, Selviana ke atas panggung untuk menemui Capres berambut putih itu.

Diketahui Selviana adalah mahasiswa studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro (Undip). Ia mendapatkan bantuan biaya untuk kuliah dari Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat Sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sewaktu saya di Jawa Tengah masih sebagai Gubernur ada anak-anak bapak yang sekolah di Jawa Tengah dan bersama kami. Kami senang karena kami bisa berbagi, kami senang karena kami bisa mengasihi,” kata Ganjar dalam keterangan resminya yang dikutip, Rabu (22/11/2023).

Dalam kesempatan itu, orang tua Selviana yaitu Uria Wopari dan Rensina Haibini Wopari juga menemui Ganjar yang sedang melakukan kunjungan ke Jayapura.

Nampak raut wajah bahagia terpancar dari wajah Ganjar yang melihat Selviana bersama orang tuanya memberikan kejutan kepadanya saat melakukan lawatan ke tanah Papua.

Berkaca dari cerita perjuangan yang dilakukan oleh Selviana, menurut Ganjar semua masyarakat Papua berhak mendapatkan pendidikan secara merata.