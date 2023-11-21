Resmikan Sekretariat Gama di Jayapura, Ganjar: Jaga Kekompakan dan Soliditas

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah meresmikan Sekretariat Bersama Gama di Jalan Raya Abepura-Sentani, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023).

Sekretariat Bersama Gama ini merupakan kumpulan dari 25 relawan pendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD yang ada di Bumi Cendrawasih.

Peresmian itu diawali pengguntingan pita oleh Ganjar. Prosesi itu dilakukan sebagai bentuk simbolis dengan didampingi oleh para relawan.

“Bismillah, saya resmikan Sekretariat Bersama ini,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (21/11/2023).

Kendati telah diresmikan, Ganjar meminta para relawan terus menjaga semangat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satunya, dengan menyampaikan program yang akan digagas Ganjar dan Mahfud MD.

“Selalu berkomunikasi dengan rakyat, dengan saudara. Kalo kita bicaranya baik kita menyampaikan program baik. Maka tentu saja masyarakat akan menyambut dengan baik,” tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga berpesan kepada para relawannya untuk tetap menjaga kekompakan. Apalagi, Sekretariat Bersama Gama telah diresmikan. Ia pun berharqp, ke eradaan sekretariat ith bisa menjadi motor penggerak untuk meraih suara di Papua.

“Saya titip pada teman-teman semua untuk menjaga kekompakan dan soliditas. Hanya dengan kekuatan rakyatlah kita bisa memenangkan ini (Pilpres) dengan baik ya,” tutur Ganjar.

Ia mengimbau para pendukungnya di Papua untuk tak tergoda dengan isu-isu tak penting. Justru sebaiknya untuk dapat menyebarkan hal-hal baik ke masyarakat agar Pemilu 2024 bisa berjalan lancar.