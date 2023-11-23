Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Kekejaman Benjamin Netanyahu Terhadap Rakyat Palestina

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:16 WIB
3 Kekejaman Benjamin Netanyahu Terhadap Rakyat Palestina
Ilustrasi kekajaman Benjamin Netanyahu kepada Palestina (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ada 3 kekejamaan Benjamin Netanyahu terhadap rakyat Palestina yang banyak membunuh masyarakat sipil tidak berdosa. Apalagi serangannya ke Palestina banyak membunuh anak-anak hingga orangtua yang tidak bersalah.

Berikut 3 kekejamaan Benjamin Netanyahu terhadap rakyat Palestina dilansir dari berbagai sumber:

1. Melakukan kejahatan perang yang sadis

Israel menggunakan strategi "dehumanisasi" untuk membenarkan serangannya terhadap wilayah sipil di Gaza menyusul serangan mendadak oleh sayap bersenjata Hamas.

Serangan terhadap wilayah sipil, rumah sakit, korban luka, personel medis, dan kawasan lindung umumnya dianggap kejahatan perang.

Israel juga melakukan kejahatan perang dengan memblokir akses listrik dan air di Gaza.

2. Sebut Gaja sebagai kota kejahatan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Gaza adalah “kota kejahatan

“Ketika Israel menyuruh 1,1 juta warga Palestina untuk pindah ke selatan, dan kemudian mengklaim bahwa setiap warga sipil Palestina yang tinggal di sana terlibat dalam konflik," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187338//pbnu-SZxc_large.jpg
Gus Yahya Perjuangkan Kemerdekaan Rakyat Palestina, Bantah Tudingan Pro Zionis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186993//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-H7SI_large.jpg
Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement