3 Kekejaman Benjamin Netanyahu Terhadap Rakyat Palestina

JAKARTA - Ada 3 kekejamaan Benjamin Netanyahu terhadap rakyat Palestina yang banyak membunuh masyarakat sipil tidak berdosa. Apalagi serangannya ke Palestina banyak membunuh anak-anak hingga orangtua yang tidak bersalah.

Berikut 3 kekejamaan Benjamin Netanyahu terhadap rakyat Palestina dilansir dari berbagai sumber:

1. Melakukan kejahatan perang yang sadis

Israel menggunakan strategi "dehumanisasi" untuk membenarkan serangannya terhadap wilayah sipil di Gaza menyusul serangan mendadak oleh sayap bersenjata Hamas.

Serangan terhadap wilayah sipil, rumah sakit, korban luka, personel medis, dan kawasan lindung umumnya dianggap kejahatan perang.

Israel juga melakukan kejahatan perang dengan memblokir akses listrik dan air di Gaza.

2. Sebut Gaja sebagai kota kejahatan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Gaza adalah “kota kejahatan

“Ketika Israel menyuruh 1,1 juta warga Palestina untuk pindah ke selatan, dan kemudian mengklaim bahwa setiap warga sipil Palestina yang tinggal di sana terlibat dalam konflik," katanya.