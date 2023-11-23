Gudang Milik Warga Semanu Gunungkidul Ludes Terbakar

YOGYAKARTA - Dapur yang kini difungsikan sebagai gudang milik Mukiyem, lansia di Padukuhan Semanu, Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu Gunungkidul ludes terbakar, Rabu (22/11/2023) malam. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Heri, tokoh masyarakat setempat menuturkan bahwa api pertama kali terlihat sekitar pukul 18.50 WIB. Saat itu ada warga yang melintas di dekat rumah Mbah Mukiyem melihat kobaran api di bagian dapur yang berada di belakang.

"Warga itu kemudian melapor ke saya. Dan saya teruskan ke Pemadam Kebakaran," tutur dia.

Sembari menunggu mobil pemadam kebakaran datang, warga beramai-ramai berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka juga mengungsikan pemilik rumah yang sudah lanjut usia dan berbagai barang yang ada di rumah bagian depan.

Beberapa saat kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan pemadaman. Tak berselang lama api berhasil dikuasai meskipun kondisi dapur sudah ludes dilalap si jago merah.

"Rumah itu hanya tinggal Mbah Mukiyem. Beliau berada di depan pas kejadian,"terang dia.