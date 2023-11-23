Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hujan Ringan Akan Melanda DIY dari Siang hingga Dini Hari Nanti

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:40 WIB
Hujan Ringan Akan Melanda DIY dari Siang hingga Dini Hari Nanti
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan bakal terjadi pada siang dan malam hari di DIY, meski intensitasnya ringan.

Namun demikian, BMKG menyebutkan bahwa cuaca tidak akan sepanas hari sebelumnya.

Secara umum kondisi Cuaca di pagi hari bakal berawan. Siang – sore hari ada potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul, dan Gunung Kidul bagian utara.

Malam hari ada potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Bantul. Dan dini hari nanti potensi hujan ringan Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan.

Suhu udara berkisar 24 - 31 °C dengan kelembapan udara 60 – 95 %. Angin bertiup dari tenggara – barat daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang.

(Nanda Aria)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement