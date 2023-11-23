Hujan Ringan Akan Melanda DIY dari Siang hingga Dini Hari Nanti

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan bakal terjadi pada siang dan malam hari di DIY, meski intensitasnya ringan.

Namun demikian, BMKG menyebutkan bahwa cuaca tidak akan sepanas hari sebelumnya.

Secara umum kondisi Cuaca di pagi hari bakal berawan. Siang – sore hari ada potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul, dan Gunung Kidul bagian utara.

Malam hari ada potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Bantul. Dan dini hari nanti potensi hujan ringan Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan.

BACA JUGA: 3 Kekejaman Benjamin Netanyahu Terhadap Rakyat Palestina

Suhu udara berkisar 24 - 31 °C dengan kelembapan udara 60 – 95 %. Angin bertiup dari tenggara – barat daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang.

(Nanda Aria)