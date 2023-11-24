Gelar Bazar Sembako Murah Perindo Jaktim di Matraman, 500 Paket Ludes

JAKARTA - Perindo Jakarta Timur kembali mengadakan bazaar sembako murah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Perhelatan bazaar sembako murah kali ini menjadi spesial dikarenakan menjadi kunjungan pertama Perindo Jakarta Timur di Jalan Pisangan Baru Utara VI 6, Pisangan Baru, Matraman Jakarta Timur.

Ketua Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menjelaskan kunjungan pertama partainya yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menjadi pengalaman yang berkesan.

Bazaar sembako murah yang dimulai sedari pukul 13.30 WIB pada Jumat (24/11/2023), diserbu warga yang memiliki KTA berasuransi Perindo sebanyak 500 orang.

"Hari ini pertama kali kita menginjakkan kaki di wilayah Matraman, Jakarta Timur, karena bazaar sembako murah sebelumnya di wilayah Cakung dan Pulogadung. Di Matraman kali ini Perindo kembali menemui masyarakat untuk meringankan kebutuhan mereka," jelas Berman di lokasi, Jumat (24/11/2023).

Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta itu menyampaikan agenda bazaar sembako murah di Pisangan Baru Utara tersebut disambut antusias oleh warga.

Selain karena 500 paket sembako ini langsung ludes, Berman mengaku cukup terharu karena melihat kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan barang pokok saat ini.

"Tadi yang hadir membeli sembako di bazaar ini banyak dihadiri emak-emak yang mayoritas lansia. Tentu saya terharu melihat kondisi masyarakat saat ini, jadi saya bersyukur dapat berbagi dengan masyarakat secara langsung," katanya.