Gencatan Senjata di Gaza dan Pembebasan 13 Sandera Dimulai Hari Ini

Gencatan senjata dan pembebasan 13 sandera dilakukan hari ini (Foto: AP)

GAZA – Gencatan senjata selama empat hari antara Israel dan Hamas akan dimulai pada Jumat (24/1/2023) pagi waktu setempat, dan sandera sipil dan tahanan Palestina akan dibebaskan pada sore harinya.

Hal ini diumumkan Qatar pada Kamis (23/11/2023), beberapa jam setelah kesepakatan tersebut awalnya dimaksudkan untuk berlaku.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, jeda pertempuran akan dimulai pada pukul 07.00 pagi waktu setempat (tengah malam ET), dengan 13 sandera perempuan dan anak-anak akan dibebaskan pada pukul 16.00 waktu setempat.

Daftar sandera yang diperkirakan akan dibebaskan telah diserahkan kepada dinas intelijen Israel Mossad.

Mossad juga akan menyerahkan daftar tahanan Palestina yang diperkirakan akan dibebaskan ke Qatar.

“Kapan pun kami telah mengonfirmasi kedua daftar tersebut, inilah saatnya kami dapat memulai proses mengeluarkan orang-orang,” kata juru bicara tersebut.

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada CNN bahwa total 39 tahanan Palestina akan dibebaskan pada Jumat (24/11/2023) sebagai bagian dari kesepakatan antara Israel dan Hamas.

Para tahanan akan dibawa dari dua penjara – Damon dan Megiddo, keduanya di tenggara Haifa – dan dibawa ke penjara Ofer, di selatan Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki, untuk pemeriksaan terakhir oleh Palang Merah.