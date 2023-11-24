Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kekayaan PM Israel Benjamin Netanyahu

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:03 WIB
Kekayaan PM Israel Benjamin Netanyahu
Kekayaan PM Israel Benjamin Netanyahu (Foto: AFP)
A
A
A

TEL AVIV - Benjamin "Bibi" Netanyahu adalah seorang politikus Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Israel sejak 2022, setelah sebelumnya menjabat dari 1996 hingga 1999 dan kembali dari 2009 hingga 2021.

Netanyahu adalah perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, dengan total masa jabatan lebih dari 16 tahun. Ia juga merupakan perdana menteri pertama yang lahir di Israel setelah Deklarasi Kemerdekaan.

Dilansir dari Ca Club India, Benjamin Netanyahu terdaftar oleh FORBES memiliki kekayaan bersih sekitar USD80 juta (Rp 1.287.440.000.000).

Dengan gaji yang dimilikinya sebanyak USD170.530 (2.744.339.290) Netanyahu mendapatkan pendapatan tahunan sekitar USD11 juta (Rp177.023.000.000).

Kekayaan Netanyahu telah meningkat sekitar 400% setiap tahun, menjadikannya salah satu PM terkaya di dunia.

Netanyahu lahir di Tel Aviv dari orang tua Yahudi sekuler, dan masa kecilnya di Yerusalem, dengan beberapa tahun tinggal di Philadelphia, Amerika Serikat (AS).

Netanyahu memang terlahir dalam keluarga yang berada. Ayahnya, Benzion Netanyahu, adalah seorang profesor di Universitas Ibrani Yerusalem, sementara ibunya, Cela Netanyahu, bekerja sebagai seorang pematung.

Halaman:
1 2 3
      
