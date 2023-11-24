Curi Perhiasan, Pemuda di Malang Terancam 7 Tahun Penjara

MALANG - Pemuda di Kabupaten Malang harus berurusan dengan polisi usai membawa kabur satu kotak berisikan perhiasan emas. Pemuda berinisial AF (22) warga Dusun Crabaan, Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, ini diamankan oleh polisi di tempat tinggalnya.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengungkapkan, AF diamankan polisi di tempat tinggalnya pada Rabu (22/11/2023), usai menggasak satu kotak berisikan perhiasan emas milik warga di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

“Kami berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga sebagai pelaku pencurian di rumah warga Kecamatan Tirtoyudo,” ucap Taufik, saat ditemui di Mapolres Malang, pada Jumat (24/11/2023).

Penangkapan AF berawal dari laporan korban Wisi Utami (26) warga Desa Tamansatrian, Kecamatan Tirtoyudo, ke Polsek Tirtoyudo, yang mengaku kehilangan kotak perhiasan emas pada 19 November 2023 lalu. Saat itu ia baru saja bangun dari tidurnya dan mendapati kotak perhiasan yang tersimpan di rumahnya raib.

"Selain perhiasan emas, pelaku juga membawa lari uang tabungan sekitar Rp2 juta rupiah,” kata dia.

Dari laporan tersebut, kepolisian lantas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban dan memintai keterangan para saksi - saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut. Berdasarkan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, terdapat lima cincin emas, dua gelang emas, dan dua kalung emas, yang raib di dalam kotak perhiasan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran. Hingga kemudian AF berhasil diamankan di rumahnya Rabu (22/11/2023) sekitar pukul 05.00 WIB," paparnya.