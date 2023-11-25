Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Dapil Bogor, Agung Surya Wijaya Sehati Ingin Pemerintahan Bersih Melayani

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |18:56 WIB
Caleg Perindo Agung Surya Wijaya (Foto: MPI)
Caleg Perindo Agung Surya Wijaya (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Agung Surya Wijaya mengaku sudah sehati dengan generasi muda untuk menolak politik anti mahar yang menjadi sumber dari korupsi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang ditayangkan melalui YouTube Partai Perindo, Sabtu (25/11/2023) sore.

Pria yang memiliki konstituen di lima kecamatan yakni Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Tenjolaya tersebut mengaku sejak kecil sudah tertarik dengan politik.

"Saya pilih Partai Perindo, saat 2016 saya mendirikan partai sebelah mulai dari verifikasi Kumham, Verifikasi KPU. Jadi ini pencalegan saya kedua. Saya terjun di politik Perindo karena masalah idealisme. Anak muda yang dipegang idealisme anti mahar," ujar Agung Surya Wijaya.

Ia menjelaskan banyak anak muda yang hanya tahu politik itu korupsi, negatifnya kotor, cost politik mahal karena sudah harus mengeluarkan biaya cukup besar dari pendaftaran.

Ia mengungkapkan dalam Pemilu 2019 di DPRD Kabupaten Bogor saja untuk seorang Caleg harus mengeluarkan biaya sebesar satu hingga dua miliar rupiah.

"Kalau untuk masuk DPR minimal biayanya bisa dua digit. Itu yang saya dengar di 2019. Akar mula korupsi itu dari cost politik yang tinggi," jelasnya.

Ia menuturkan banyak generasi muda yang tidak ingin pemerintahan kotor karena kasus korupsi dan ingin pemerintahan yang bersih serta melayani serta mewadahi kreativitas anak muda.

"Data basil survei, calon pemilih muda itu semakin banyak, hampir 60 persen atau mayoritas. Siapa yang bisa mendapatkan suara mereka pasti menang. Partai-partai lain berlomba-lomba ingin mendekati konstituen anak muda dari gaya berbicara, cara berpakaian, dan lainnya," papar Agung Surya Wijaya.

