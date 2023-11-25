Keluarga Israel Merasa Lega Usai Sandera Kembali ke Rumah

Keluarga Israel merasa lega ketika sandera kembali ke rumah (Foto: Family Handout)

GAZA – Keluarga dari 13 sandera Israel yang dibebaskan oleh Hamas telah menyatakan rasa lega mereka setelah mereka kembali.

Kelompok tersebut, yang terdiri dari anak-anak dan perempuan lanjut usia, kini kembali ke Israel setelah dibawa oleh Palang Merah dari Gaza ke Mesir.

Segera setelah itu, 39 tahanan Palestina dibebaskan di pos pemeriksaan Beitunia di Tepi Barat.

Sepuluh warga negara Thailand dan satu warga Filipina juga dibebaskan oleh Hamas, dalam kesepakatan yang terpisah dari kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan Qatar, total 50 sandera Israel dan 150 tahanan Palestina akan dibebaskan selama empat hari selama jeda sementara pertempuran.

Para sandera yang dibebaskan oleh Hamas pada Jumat (24/11/2023) dibawa ke rumah sakit (RS) Mesir untuk pemeriksaan medis sebelum dibawa kembali ke Israel.

Warga Israel tersebut termasuk empat anak – berusia dua, empat, enam dan sembilan tahun – serta seorang wanita berusia 85 tahun.

"Kami sekarang telah menyelesaikan pemulangan sandera pertama kami. Anak-anak, ibu mereka, dan perempuan lainnya. Masing-masing dari mereka adalah seluruh dunia," kata Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.