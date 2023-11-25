Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakistan Berlakukan Denda Rp13 Juta kepada Pengungsi Ilegal

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:03 WIB
Pakistan Berlakukan Denda Rp13 Juta kepada Pengungsi Ilegal
Pakistan berlakukan denda Rp13 juta kepada pengungsi ilegal (Foto: EPA)
A
A
A

PAKISTAN - Pakistan telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengenakan biaya sebesar USD830 (Rp13 juta) kepada pengungsi tidak berdokumen yang ingin meninggalkan negaranya.

Biaya keluar berlaku bagi orang yang datang tanpa visa. Pada Oktober lalu, Pakistan mengumumkan bahwa mereka akan mendeportasi 1,7 juta orang asing yang tidak memiliki dokumen dari negara tersebut jika mereka tidak meninggalkan negara tersebut pada tanggal 1 November.

Sebagian besar adalah warga Afghanistan, termasuk ratusan ribu orang yang meninggalkan Afghanistan ketika Taliban mengambil kembali kekuasaan pada 2021.

Mereka yang masa berlaku visanya sudah habis akan dikenakan biaya tergantung berapa lama masa tinggalnya telah diperpanjang.

Biaya keluar tidak berlaku bagi siapa pun yang melakukan perjalanan kembali ke Afghanistan.

Menurut kelompok seperti Amnesty International, banyak warga Afghanistan yang tiba di Pakistan ketika Kabul jatuh ke tangan Taliban menghadapi penundaan dalam mendapatkan dokumentasi.

Pakistan bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi dan mengatakan pihaknya tidak mengakui warga Afghanistan yang tinggal di perbatasannya sebagai pengungsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026/serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement