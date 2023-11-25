Dimana Perang Dunia 3 Akan Terjadi?

JAKARTA- Banyak masyarakat dunia yang penasaran dimana perang dunia 3 akan terjadi? Pertanyaan ini muncul setelah sebuah Artificial Intelligence (AI) dari Amazon, Alexa memberikan prediksinya.

Berdasarkan prediksi yang dilakukan pada bulan Februari lalu, Alexa menyebut jika Perang Dunia 3 akan meletus pada 23 November 2023 petang saat Rusia melakukan penyerangan kepada Jerman. Beruntung prediksi ini tidak terjadi.

Namun meski prediksi Alexa itu meleset, Perang Dunia 3 adalah sesuatu yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Saat perang ini pecah, maka ada beberapa wilayah yang akan menjadi tempat pertempuran.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), berikut adalah 5 wilayah yang kemungkinan akan menjadi tempat pertempuran di Perang Dunia 3.

5. Ukraina

Ukraina menjadi negara pertama yang besar kemungkinan akan menjadi medan pertempuran. Seperti diketahui, hubungan Ukraina dan Rusia semakin memanas. Saat sekutu Ukraina mulai bergerak, maka tidak menutup kemungkinan Rusia dan sekutunya akan melawannya di Ukraina.

4. Taiwan

Taiwan menjadi negara yang sudah lama ditargetkan oleh China untuk bisa kembali diambil alih. Akan tetapi, China masih menahan untuk melakukan penyerangan mengingat banyak negara barat yang membantu Taiwan. Oleh sebab itu, saat Perang Dunia 3 pecah, maka Taiwan akan menjadi medan pertempuran yang lainnya.