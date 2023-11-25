Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dimana Perang Dunia 3 Akan Terjadi?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:12 WIB
Dimana Perang Dunia 3 Akan Terjadi?
Ilustrasi untuk lokasi Perang Dunia ke III (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Banyak masyarakat dunia yang penasaran dimana perang dunia 3 akan terjadi? Pertanyaan ini muncul setelah sebuah Artificial Intelligence (AI) dari Amazon, Alexa memberikan prediksinya.

 BACA JUGA:

Berdasarkan prediksi yang dilakukan pada bulan Februari lalu, Alexa menyebut jika Perang Dunia 3 akan meletus pada 23 November 2023 petang saat Rusia melakukan penyerangan kepada Jerman. Beruntung prediksi ini tidak terjadi.

Namun meski prediksi Alexa itu meleset, Perang Dunia 3 adalah sesuatu yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Saat perang ini pecah, maka ada beberapa wilayah yang akan menjadi tempat pertempuran.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), berikut adalah 5 wilayah yang kemungkinan akan menjadi tempat pertempuran di Perang Dunia 3.

5. Ukraina

Ukraina menjadi negara pertama yang besar kemungkinan akan menjadi medan pertempuran. Seperti diketahui, hubungan Ukraina dan Rusia semakin memanas. Saat sekutu Ukraina mulai bergerak, maka tidak menutup kemungkinan Rusia dan sekutunya akan melawannya di Ukraina.

4. Taiwan

Taiwan menjadi negara yang sudah lama ditargetkan oleh China untuk bisa kembali diambil alih. Akan tetapi, China masih menahan untuk melakukan penyerangan mengingat banyak negara barat yang membantu Taiwan. Oleh sebab itu, saat Perang Dunia 3 pecah, maka Taiwan akan menjadi medan pertempuran yang lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188248//ilustrasi-tajx_large.jpg
Setelah WhatsApp, Rusia Blokir Snapchat dan FaceTime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3188072//ilustrasi-XyPc_large.jpg
Taiwan: Beijing Gelar Operasi Militer, Kerahkan Kapal Perang ke Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187828//presiden_rusia_vladimir_putin-H82d_large.jpg
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187764//telur_musim_dingin_imperial_faberge-Mvz7_large.jpg
Telur Faberge untuk Tsar Terakhir Rusia Pecahkan Rekor Pelelangan, Terjual Rp508 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187459//pertemuan_presiden_rusia_vladimir_putin_dan_utusan_trump_steve_witkoff_di_moskow-vqWt_large.jpg
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187229//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Gb4F_large.jpg
Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement