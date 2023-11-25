Advertisement
HOME NEWS JATENG

Duh! Perangkat Desa di Pati Aniaya Wanita, Korban Dipukuli Pakai Sandal Jepit

Lazarus Sandy , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:43 WIB
Duh! Perangkat Desa di Pati Aniaya Wanita, Korban Dipukuli Pakai Sandal Jepit
Perangkat desa aniaya wanita di Pati, Jawa Tengah (Foto: Lazarus Sandy)
A
A
A

PATI - Seorang oknum perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tega menganiaya seorang wanita yang juga warganya sendiri dengan cara memukuli korban dengan menggunakan sandal jepit.

Pelaku yang merupakan perangkat desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ini diduga merasa tersindir oleh status WhatsApp (WA) yang dibuat korban. Sementara korban menegaskan, bahwa status yang dibuatnya bukan untuk pelaku.

Lantaran tersinggung, pelaku langsung mendatangi rumah korban untuk melabrak, namun korban tak berada di rumah. Lantas, pelaku mencari korban dan menemukannya di sebuah warung.

Tersulut emosi, pelaku langsung memukul korban berulang kali dengan menggunakan sandal jepit karet pada bagian wajah, kepala, tangan dan paha sebanyak lebih dari tujuh kali.

Mirisnya, penganiayan ini terjadi di hadapan anak korban yang berusia tujuh tahun.

Belum puas hanya memukul dengan sandal, pelaku keluar warung dan mengambil batu berukuran besar untuk menghantam korban. Beruntung warga datang untuk menengahi.

"Datang ke warung, gak ada kata-kata langsung saja saya dipukul pakai sandal," ujar Ratna.

Halaman:
1 2
      
