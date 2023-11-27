Netanyahu: Israel Akan Hantam Hamas dengan Kekuatan Penuh Setelah Gencatan Senjata Berakhir

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan kesiapannya untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Hamas. Namun, dia memperingatkan bahwa Israel akan melanjutkan serangannya setelah gencatan senjata selesai.

Hamas juga mendukung gagasan perpanjangan gencatan senjata selama empat hari.

Dalam pernyataan video yang dirilis pada Minggu, (26/11/2023) Netanyahu mengatakan dia telah membahas pembebasan sandera yang ditahan di Gaza – poin penting dalam perjanjian baru-baru ini dengan Hamas – dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Dia mencatat bahwa Israel telah membawa pulang sekelompok sandera lain dari daerah kantong Palestina.

“Saya terharu di lubuk hati saya yang terdalam, seluruh bangsa, ketika kita melihat keluarga-keluarga bersatu kembali,” kata Netanyahu, sebagaimana dilansir RT.

Netanyahu menegaskan kembali bahwa Israel siap untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Hamas, yang dijadwalkan berakhir pada Senin, (27/11/2023) malam, dengan syarat bahwa setiap hari jeda tambahan, Hamas membebaskan sepuluh sandera lagi.

“Pada saat yang sama, saya juga mengatakan kepada Presiden Biden bahwa di akhir garis besarnya, kami akan mewujudkan tujuan kami dengan kekuatan penuh: melenyapkan Hamas, memastikan bahwa Gaza tidak akan kembali seperti semula, dan – tentu saja – membebaskan semua sandera kami,” tambahnya.