Mahfud MD di Pontianak: Bukan Kampanye tapi Serap Aspirasi

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo, Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD, mengadakan acara silaturahim dengan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Sabtu, 25 November 2023. Pertemuan ini merupakan bagian dari serangkaian pertemuan Mahfud MD dengan tokoh-tokoh masyarakat lintas agama.

Acara silaturahim yang digelar di Rumah Hakka Kalbar tersebut dihadiri oleh Mahfud MD, Zaizatun Nihayati beserta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) beserta istrinya, Serviati Oesman.

Mahfud MD menekankan bahwa tujuan pertemuannya kali ini adalah bukanlah kampanye, melainkan untuk mendengar aspirasi masyarakat.

BACA JUGA:

"Bukan mau kampanye, tapi aspirasi masyarakatnya kami dengar. Seperti yang Anda tahu, tidak ada kampanye," ungkap Mahfud MD di Kota Pontianak.

Meskipun demikian, Cawapres dari Ganjar Pranowo itu pun menambahkan bahwa ada satu hal penting yang ingin disampaikan dalam silaturahim tersebut, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya sendiri hanya mau berkampanye politik tingkat tinggi, yaitu kebersatuan, kerukunan antarberbagai ikatan. Kalau itu adalah kampanye politik yang harus dilakukan setiap waktu," sambung Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kedua itu.

BACA JUGA:

Setelah bertemu dengan warga keturunan Tionghoa di Pontianak, Mahfud melanjutkan agenda silaturahimnya dengan ulama, kiai, dan tokoh etnis di Kalimantan Barat.

Pada Minggu pagi (26/11/2023), Mahfud akan bergabung dalam kegiatan Senam Sehat bersama OSO dan masyarakat Kalbar. Selama silaturahim tersebut, masyarakat Hakka Kalbar juga mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ketua Hakka Kalbar, Mulyadi, menyatakan kebanggaannya karena Rumah Hakka, sebagai rumah adat Tionghoa, digunakan pertama kali untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud.

"Hari ini, khususnya buat orang Hakka, orang Tionghoa, ini suatu kebanggaan; dan Rumah Hakka ini rumah adat Tionghoa, dipakai pertama kali untuk deklarasi Ganjar-Mahfud," kata Ketua Hakka Kalbar Mulyadi.

Mulyadi juga mengingatkan kepada masyarakat terutama keturunan Tionghoa untuk tidak golput dalam Pemilu Serentak 2024.

"Khususnya orang Tionghoa, saya mengharapkan dan menggarisbawahi bahwa jangan sampai golput. Kita gunakan suara kita untuk memilih pada (Pemilu Serentak) 2024," ujarnya.

Sementara itu, Ketika Mahfud MD sedang di Pontianak, Kalimantan Barat, Calon Presiden Ganjar Pranowo diketahui sedang melanjutkan safari politiknya yang kali ini ia mengunjungi Toraja di Sulawesi Selatan.

Masyarakat di sekitar Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dengan antusias menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat tiba di Bandara Toraja pada hari Sabtu, 25 November 2023.