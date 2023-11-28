Pemilu 2024, Caleg Perindo Kalsel Diberikan Pembekalan

Partai Perindo berikan pembekalan ke para caleg di Kalsel (Foto: Suhardian)

BANJARMASIN - DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan memberikan pembekalan terhadap calon legislatif di Kalimantan Selatan. Pembekalan dinilai penting khususnya untuk caleg baru demi menghindari pelanggaran jelang Pemilu 2024.

Puluhan caleg dari Partai Perindo Kalimantan Selatan mendapat pembekalan. Caleg yang hadir terdiri dari DPR RI Dapil Kalsel 2, Caleg DPRD provinsi hingga kabupaten kota.

Mereka disiapkan untuk bertandem demi memaksimalkan raihan suara terbanyak agar dapat meraih kursi di parlemen. Adanya pembekalan ini sendiri bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran pemilu khususnya caleg wajah baru yang akan bertarung di Pemilu 2024 nanti.

Sekretaris DPW Perindo Kalsel, Mimin mengatakan, pihaknya juga mengundang badan pengawas pemilu sebagai narasumber untuk menyampaikan teknis apa saja yang dilarang selama Pemilu 2024.

Selain membahas pemenangan partai dan caleg, pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) juga menjadi fokus pembekalan yang diberikan dalam kegiatan tersebut.

(Arief Setyadi )