HOME NEWS NUSANTARA

Warga Distrik Semangga Papua Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:02 WIB
Warga Distrik Semangga Papua Dukung Ganjar di Pilpres 2024
Warga Distrik Semangga dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024/Foto: Danandaya Arya
MERAUKE - Masyarakat distrik Semangga, Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, sangat antusias menunggu kehadiran Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di tempatnya. Sebab Ganjar Pranowo menjadi tokoh penting di Indonesia yang akan datang ke tempat itu.

Salah satunya Ketua Kelompok Tani, Paulus Abdullah Kaize (46) menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pasangan Capres -cawapres lain belum sempat berkunjung ke kampung Waninggap Nanggo. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga dengan kehadiran sosok pria berambut putih tersebut.

"Belum. (Jokowi) Belum pernah ke sini, ini baru kali ini, Pak Ganjar saja," ucap Paulus saat ditemui di Distrik Semangga, Selasa (28/11/2023).

Dia mengatakan, warga Waninggap Nanggo akan mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Kalau saya sendiri saya dukung Pak Ganjar. (Warga) Kayaknya Pak Ganjar semua karena belum ada Capres yang masuk seperti Pak Ganjar ini di kampung-kampung lokal seperti begini," sambungnya.

Dia berharap, pasangan Ganjar-Mahfud bisa memperhatikan kehidupan warga lokal jika nantinya terpilih di Pilpres 2024. Dirinya meminta agar pendidikan dan kesehatan bisa menjadi prioritas utama pasangan tersebut.

"Ya harapan kami ke depan setelah pak Ganjar menjabat sebagai presiden nanti ya mungkin bisa memperhatikan masyarakat lokal," kata Paulus.

