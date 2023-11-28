Tiba di Pasi Jaboi Sabang, Mahfud MD Disambut Ulama dan Warga

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD tiba di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh untuk melakukan kampanye hari pertama, Selasa 28 November 2023. Acara kampanye Mahfud tersebut bertajuk 'Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar - Mahfud'.

Kedatangan pasangan Ganjar Pranowo itu pun disambut oleh Teuku Ulama Desa dan ratusan warga yang sudah berbaris serta duduk rapi di lokasi kampanye.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud MD tiba pukul 9.28 WIB. Setibanya di lokasi, Mahfud langsung menghampiri Teuku Ulama Desa. Ia nampak berjabat tangan, dan diberikan pelukan hangat oleh ulama desa.

Setelah itu, Upacara Peusijuek pun digelar. Upacara tersebut merupakan upacara tradisional simbolik dari permohonan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, perestuan dan saling memaafkan.

Rencananya, usai Upacara Peusijuek, Tarian Ranup Lampuan akan ditampilkan. Tarian itu yang merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan yang biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima masyarakat.

Tari ini sering ditampilkan untuk menyambut para tamu terhormat maupun disuguhkan dalam acara penyambutan adat lain.

Terlihat Mahfud disambut dengan suka cita oleh Teuku Ulama Desa dan warga setempat. Hal itu nampak jelas dari senyum yang merekah dari Mahfud maupun para pendukungnya di Sabang.