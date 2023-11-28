Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Pasi Jaboi Sabang, Mahfud MD Disambut Ulama dan Warga

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:56 WIB
Tiba di Pasi Jaboi Sabang, Mahfud MD Disambut Ulama dan Warga
Mahfud disambut warga dan ulama di Sabang/Foto: Riana Rizkia
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD tiba di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh untuk melakukan kampanye hari pertama, Selasa 28 November 2023. Acara kampanye Mahfud tersebut bertajuk 'Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar - Mahfud'.

Kedatangan pasangan Ganjar Pranowo itu pun disambut oleh Teuku Ulama Desa dan ratusan warga yang sudah berbaris serta duduk rapi di lokasi kampanye.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud MD tiba pukul 9.28 WIB. Setibanya di lokasi, Mahfud langsung menghampiri Teuku Ulama Desa. Ia nampak berjabat tangan, dan diberikan pelukan hangat oleh ulama desa.

Setelah itu, Upacara Peusijuek pun digelar. Upacara tersebut merupakan upacara tradisional simbolik dari permohonan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, perestuan dan saling memaafkan.

 BACA JUGA:

Rencananya, usai Upacara Peusijuek, Tarian Ranup Lampuan akan ditampilkan. Tarian itu yang merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan yang biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima masyarakat.

Tari ini sering ditampilkan untuk menyambut para tamu terhormat maupun disuguhkan dalam acara penyambutan adat lain.

Terlihat Mahfud disambut dengan suka cita oleh Teuku Ulama Desa dan warga setempat. Hal itu nampak jelas dari senyum yang merekah dari Mahfud maupun para pendukungnya di Sabang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement