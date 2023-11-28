Momen Ganjar Pranowo Makan Sagu Sep hingga Beli Tas Noken di Merauke

PAPUA - Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memulai kampanye perdananya di Kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023). Usai acara kampanye perdana itu, Ganjar diajak makan sagu sep oleh warga.

Terlihat kepala suku desa setempat menemani Ganjar menyantap hidangan sagu sep. Selain itu nampak juga di lokasi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono. Kemudian ada juga Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo Andi Widjajanto, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun hingga Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi.

Salah satu warga, Sisiliah (42) mengaku senang sagu buatan warga Kampung Waninggap Nanggo bisa dimakan oleh Ganjar Pranowo. Dia mengatakan makanan olahan sagu dan kelapa itu dibuat selama kurang lebih dua jam.

"Senang tadi dimakan oleh Pak Ganjar, macam tertarik (dengan makanannya)," ucapnya.

Setelah selesai menyantap makan bersama, Ganjar menghampiri warga yang menjual tas noken dan buah mangga. Ganjar langsung membeli dua tas noken dan memborong semua mangga yang disediakan.

"Ini saja dua, harganya berapa mama," tanya Ganjar.

"Rp300.000 Bapak," saut pedagang tas noken.

Sedangkan, pedagang Mangga, Erlin berharap Ganjar bisa keluar sebagai pemenang di Pilpres 2024. Dirinya juga mengungkapkan sisi lain dari pria berambut putih itu. Menurutnya Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang humoris dan sangat merakyat.

"Lucu, dia (Ganjar) buat lawak, tertawa. Ya semoga dapat terpilih menjadi presiden," kata Erlin.

Pada kampanye pertamanya ini, Ganjar mengungkap akan mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan menyejahterakan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hal itu menjadi alasan pihaknya memilih dua lokasi berbeda dalam kampanye perdana ini.