41 Pekerja Berhasil Diselamatkan Usai Terjebak di Terowongan Himalaya Selama 17 Hari

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |10:28 WIB
INDIA - Tim penyelamat di India akhirnya berhasil menyelamatkan 41 pekerja yang terjebak di terowongan Himalaya yang runtuh selama 17 hari.

Para penambang mengebor bagian terakhir dengan tangan untuk menjangkau para pekerja di terowongan sepanjang 4,5 km (3 mil) di Uttarakhand.

Para pria tersebut, yang dibawa keluar dengan tandu beroda melalui pipa selebar 90cm (3 kaki), dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak ada yang terluka.

Upaya maraton untuk membebaskan mereka dari terowongan Silkyara yang runtuh pada 12 November berhasil mengatasi banyak kemunduran.

Misi tersebut akhirnya selesai pada Selasa malam berkat upaya sekelompok penambang "lubang tikus", yang menggunakan bor tangan untuk menerobos batu tersebut.

Presiden India Droupadi Murmu menulis di X, sebelumnya Twitter, bahwa dia “lega dan bahagia” mendengar para pria tersebut telah dibebaskan. Dia juga memuji upaya penyelamatan, yang menurutnya menemui kendala yang merupakan “bukti ketahanan manusia”.

Para pekerja disambut dengan sorak-sorai liar dan karangan bunga saat mereka keluar dari terowongan.

Teman, keluarga, dan penduduk setempat berkumpul di luar terowongan, menyalakan petasan dan membagikan permen.

Sejak awal penyelamatan, mereka yang berada di atas tanah dapat berkomunikasi melalui walkie-talkie dengan orang-orang tersebut, yang diberi oksigen, makanan dan air melalui pipa sempit yang terpisah.

