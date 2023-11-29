Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Daerah di Israel yang Ditanami Pohon Gharqad

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:01 WIB
Pohon Gharqad. (Foto: ist.)
JAKARTA - Pohon Gharqad adalah sejenis pohon berduri yang banyak ditemui di Palestina. Ada yang mengatakan Gharqad sebenarnya bukan pohon, melainkan semak-semak yang ditemukan di luar Gerbang Jaffa, Yerusalem.

Dilansir dari berbagai sumber, istilah Gharqad (غرقد) digunakan dalam beberapa hadis Islam untuk menggambarkan pohon tersebut dapat melindungi orang Yahudi, yang berperang melawan umat Islam saat perang besar di akhir zaman.

Selain nilai religius, pohon Gharqad juga memiliki manfaat dalam medis. Buah berbiji tunggal berwarna merah, memiliki rasa pahit dan asam, serta kaya akan vitamin dan mineral menjadikan buah ini sebagai obat.

Beberapa ekstremis radikal Sunni yang sangat menentang Israel, telah memunculkan sebuah mitos. Mitos tersebut menyatakan orang Yahudi Israel menanam jutaan pohon Gharqad di seluruh Palestina, sebagai persiapan menghadapi perang.

Diketahui warga Israel menanam pohon Gharqad di sekeliling permukiman Tepi Barat, Gaza, dan Herodus untuk melindungi diri dari serangan. Mereka juga menanam pohon di lima lokasi utama, yakni Gunung Hermon yang ditanami 990 pohon dan di padang pasir dengan jumlah seribu pohon.

