INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Abuya Muhtadi, Ulama Kharimastik Banten Nyatakan Dukung Ganjar-Mahfud

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |01:05 WIB
Abuya Muhtadi, Ulama Kharimastik Banten Nyatakan Dukung Ganjar-Mahfud
Abuya Muhtadi nyatakan dukung Ganjar-Mahfud MD (Foto: Iskandar Nasution)
A
A
A

 

PANDEGLANG - Abuya Muhtadi, seorang ulama kharismatik asal Banten, menyatakan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dalam Pemilihan Presiden 2024.

Dukungan disampaikan melalui deklarasi dipimpin Abuya Muhtadi bersama Dewan Pimpinan Pusat Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Majelis Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (28/11/2023).

Abuya Muhtadi memimpin acara tersebut dengan dihadiri puluhan kiai yang merupakan bagian dari kepengurusan M3CB. Abuya Muhtadi menegaskan, keputusan mendukung Ganjar-Mahfud merupakan hasil dari rapat bersama Dewan Pimpinan Pusat M3CB, yang melibatkan pertimbangan matang dan diskusi intensif.

"Saya, Abuya Ahmad Dimyati selaku Rais Am Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu memutuskan mendukung pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD pada Pemilu 2024," ujar Abuya Muhtadi.

