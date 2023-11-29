Menangkan Ganjar-Mahfud, Abuya Muhtadi Perintahkan Jajaran M3CB Berjuang

PANDEGLANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) menyatakan dukungan kepada Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD. Deklarasi digelar di Majelis Cidahu, Jalan Abuya Dimyathi, Kampung Cidahu, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten.

Tokoh ulama Banten, Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi menyatakan sikap mendukung Ganjar-Mahfud. Dukungan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dukungan nomor: /kep/dpp-m3cb/xi/2023 yang ditandatangani dan dibacakan langsung oleh Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi di Pandeglang pada Selasa (28/11/2023).

Dalam surat itu menyebutkan bahwa pernyataan tersebut berdasarkan hasil rapat DPP M3CB tentang pemilihan presiden pada Pemilu 2024.

Bersamaan dengan telah diterbitkannya surat dukungan ini, Abuya Muhtadi selaku Rais Aam M3CB menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus M3CB untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Menurut Humas M3CB Sirojudin, bahwa pihaknya secara resmi menyatakan deklarasi dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada Pemilu 2024.

"Kaitan dengan masalah dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Alhamdulillah, Abuya tadi sudah membacakan, sudah penyataan dan ini merupakan sebuah komitmen kami kaitan dengan masalah dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD untuk Pemilu di 2024," ujarnya.