Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anak Gajah di Riau Mati Mengenaskan Diduga Kena Jerat

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |00:30 WIB
Anak Gajah di Riau Mati Mengenaskan Diduga Kena Jerat
Anak gajah mati mengenaskan di Riau (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

PEKANBARU - Kabar duka kembali datang dari dunia konservasi di Riau. Seekor gajah (Elephas Maximus Sumatranus) liar kembali mati.

Kali ini, hewan berbelalai itu mati berjenis kelamin jantan. Usianya diperkirakan masih dua tahun alias masih gajah anakan.

Gajah ini merupakan salah satu kelompok penghuni Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan. Di temukan luka parah pada kaki gajah yang menyebabkan infeksi dan akhirnya harus menghembuskan napas terakhir.

"Gajah yang mati itu diperkirakan berusia 2 tahun dan memiliki bobot 500 Kg. Dia merupakan gajah Tesso Tenggara," kata Kepala Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Ujang Holsudin, Selasa (28/11/2023).

Dari hasil pemeriksaan, bahwa gajah jantan itu mengalami luka serius pada kaki kanan depan akibat tali nilon. Diduga tali nilon ini milik penjerat.

"Luka pada bagian kaki gajah itu akibat tali nilon. Lilitan nilon diperKirakan sudah lama sehingga menyebabkan sehingga membuat luka sangat dalam sehingga menyisakan persendian," ucapnya.

Apakah tali nilon itu sengaja dipasangan oleh pemburu, Ujang tidak bisa memastikan. Namun, dugaan kuat itu memang tali nilon jebakan untuk menangkap hewan.

"Tapi bisanya kalau tali nilon ini tidak untuk gajah. Biasanya untuk binatang lain mungkin," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Riau gajah mati gajah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/340/3100910/gajah_liar-BjSf_large.jpg
Gajah Liar Mengamuk Rusak 7 Rumah di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036834/mengerikan-3-warga-diserang-tiga-gajah-yang-masuk-kebun-zbK3CE4TLd.jpg
Mengerikan! 3 Warga Diserang Tiga Gajah yang Masuk Perkebunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/56/3025307/gajah-ajg6_large.jpg
Terungkap, Gajah Ternyata Saling Menyapa dengan Mengepakkan Telinganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/337/2993837/kisah-sumpah-palapa-gajah-mada-satukan-nusantara-sempat-dianggap-omon-omon-GTm4jwKBai.jpg
Kisah Sumpah Palapa Gajah Mada Satukan Nusantara, Sempat Dianggap Omon-Omon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/340/2976884/kabar-baik-taman-nasional-way-kambas-tambah-penghuni-baru-usai-anak-gajah-pleno-lahir-YmTJQETrud.jpg
Kabar Baik, Taman Nasional Way Kambas Tambah Penghuni Baru Usai Anak Gajah Pleno Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/340/2963819/kawanan-gajah-liar-berkeliaran-di-gudang-logistik-pemilu-2024-kpu-pelalawan-neJ7pYuiN1.jpg
Kawanan Gajah Liar Berkeliaran di Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Pelalawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement