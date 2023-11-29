Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Belikan Paket Data, Kakek Cabul Setubuhi Cucu Kandungnya 5 kali

Yuswantoro , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |18:59 WIB
Modus Belikan Paket Data, Kakek Cabul Setubuhi Cucu Kandungnya 5 kali
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

LAMPUNG TENGAH - Bandot tua berinisial HS Als Meno (63) warga Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, harus berurusan dengan kepolisian Polres Lampung Tengah. Hal ini karena ia tega setubuhi cucu kandungannya yang masih di bawah umur hingga lima kali.

Kini, pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

 BACA JUGA:

Hal tersebut dijelaskan oleh Kasi Humas Polres Lampung Tengah AKP Sayidina Ali mewakili Kapolres AKBP Andik Purnomo Sigit, saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Sayidina Ali mengatakan, aksi bejat pelaku HS alias Meno terhadap cucu kandungnya, sebut saja F (17), yang masih duduk dibangku SMA tersebut sudah ia lakukan sejak Juli 2023 sampai September 2023.

 BACA JUGA:

Kejadian bermula, saat bandot tua ini menjemput cucunya di rumahnya untuk diajak makan bersama di kebun miliknya yang berada di kampung setempat.

“Setelah pulang dari kebun itulah, korban lalu disetubuhi oleh kakeknya di rumah pelaku dengan iming-iming dibelikan paket kuota HP," kata AKP Sayidina Ali.

