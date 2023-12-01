Gadis Pakistan Dibunuh Ayahnya Sendiri Setelah Fotonya Berdekatan dengan Laki-Laki Viral

ISLAMABAD – Polisi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan, telah menangkap seorang pria yang diduga menembak mati putri remajanya pekan lalu setelah foto-foto yang menunjukkan lengan seorang laki-laki mengelilingi gadis itu muncul di media sosial.

Mukhtar Ahmed Tanoli, petugas polisi distrik Kohistan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa polisi telah menangkap ayah gadis itu, Arsala, “atas tuduhan membunuh putrinya sendiri”. Mereka juga menangkap saudara laki-laki ayah dan dua sepupunya – yang dituduh merencanakan pembunuhan bersama Arsala.

Polisi diberitahu tentang kejadian tersebut pada 24 November, dan mengambil jenazah gadis tersebut dari rumahnya di distrik Kolai-Palas di Kohistan, sebuah wilayah terpencil 350 km melalui jalan darat dari ibu kota Islamabad.

Menurut laporan polisi, foto-foto yang beredar di Facebook awal pekan lalu menunjukkan seorang gadis dengan seorang anak laki-laki, keduanya dari Kohistan, saling berpelukan.

Kohistan adalah wilayah terpencil dan sangat konservatif di mana tradisi lokal sering kali ditegakkan melalui dewan suku yang dikenal sebagai “jirga” yang dikenal sering menjatuhkan hukuman mati terhadap perempuan karena “pelanggaran” terhadap penafsiran tradisi yang ekstrem.