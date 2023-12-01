Profil Mossab Hassan Yousef Anak Petinggi Hamas Yang Minta Ayahnya Dieksekusi

JAKARTA - Dikenal sebagai pembelot Hamas dan mata-mata Israel, Mossab Hassan Yousef merupakan putra pendiri Hamas, Sheikh Hassan Yousef.

Menurut berbagai sumber, pria kelahiran Ramallah, 5 Mei 1978 adalah mantan militan Palestina yang bertugas memantau gerak-gerik terkait konflik yang terjadi di Gaza.

Mossab Hassan merupakan anak sulung dari lima saudara laki-laki dan tiga saudari perempuan. Saat dibesarkan, ia tersanjung dengan anak-anak Palestina di Tepi Barat sehingga ia berkeinginan menjadi pejuang.

Mengutip Whittier Edu, sejak kecil ia membantu ayahnya dalam kegiatan politiknya sambil mempersiapkan dirinya menjadi ahli waris dan kekuasaan di Hamas.

Di usianya ke-10 tahun, ia pernah ditangkap pada Intifada Pertama karena melempar batu kepada para pemukim Israel.

Pernah suatu ketika ia mendapati Hamas menggunakan warga sipil dan anak-anak sebagai tameng. Akibatnya ia mulai ragu akan Islam dan Hamas.

"Hamas adalah sebuah gerakan kekerasan. Mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresinya melalui kekerasan dan terorisme," ujar Yousef.

Pada 1996 ia ditangkap oleh agen Shin Bet. Mengamati cara kerja agen, ia terkejut karena lebih manusiawi dibandingkan cara para anggota Hamas yang menyiksa orang-orang satu penjara dengannya. Sejak kejadian itu ia memutuskan bergabung pada Shin Bet dan menjadi mata-mata.