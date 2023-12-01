Perang Berlanjut, Jet Tempur Israel Targetkan Hamas di Gaza

GAZA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan jet tempurnya saat ini menyerang target Hamas di Jalur Gaza.

Hal ini terjadi sekitar setengah jam setelah Israel mengatakan akan melanjutkan pertempuran karena Hamas telah "melanggar" ketentuan perjanjian gencatan senjata.

IDF mengatakan mereka telah melanjutkan operasi tempur melawan Hamas usai menuduh kelompok tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembak ke arah Israel.

Menurut Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai Hamas di Gaza, beberapa menit setelah gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas gagal pada Jumat (1/12/2023), kendaraan militer Israel melepaskan tembakan di barat laut Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian juga mengatakan pesawat Israel berada di langit di atas wilayah tersebut.

Pernyataan dari Hamas muncul ketika militer Israel mengatakan pihaknya telah melanjutkan operasi tempur melawan kelompok militan tersebut, dan menuduhnya melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembak ke arah Israel.