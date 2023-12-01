JAKARTA - Relawan muda yang tergabung dalam Sahabat Mahfud Muda memiliki harapan untuk paslon Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, jika terpilih di Pilpres 2024. Pasangan capres-cawapres itu diharapkan dapat memperluas akses ke pendidikan dan lapangan kerja.
Harapan itu disampaikan oleh seorang mahasiswa bernama Faiz di sela-sela acara Deklarasi Sahabat Mahfud Muda. Acara itu digelar di Posko Sahabat Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
BACA JUGA:
"(Harapan ke Ganjar-Mahfud) akses ke pendidikan dipermudah," ujar pemuda berusia 20 tahun itu.
"Lapangan kerja diperluas lagi karena itu yang kami butuhkan ketika kami lulus nanti," sambungnya.
Dua hal itu menjadi keresahan dari Gen Z. Masih ada anak-anak muda yang kesulitan mengenyam pendidikan tinggi. Di sisi lain, kebanyakan lowongan kerja menuntut para pencari kerja untuk memiliki minimal gelar sarjana.