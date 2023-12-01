Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertekad Akan Kembalikan Kejayaan KPK, Mahfud MD: Agar Semua Lembaga Penegakan Hukum Kuat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:44 WIB
Bertekad Akan Kembalikan Kejayaan KPK, Mahfud MD: Agar Semua Lembaga Penegakan Hukum Kuat
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bertekad akan mengembalikan kejayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu, sekaligus menjawab isu revisi UU KPK menjadi faktor pelemahan lembaga antirasuah.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengaku, pihaknya belum mendalami pembahasan secara konkrot terkait UU KPK yang menkadi faktor pelemahan komisi antirasuah.

"Tetapi konkrit ingin menguatkan semua lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan sekarang ini sudah sangat bagus dibandingkan dengan biasanya lima tahun lalu ya, sekarang ini terukur kerja kerjanya jelas targetnya jelas itu kejaksaan kan bagus," tutur Mahfud saat ditemui di Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Tak hanya Kejaksaan Agung (Kejagung) Mahfud juga mengungkapkan keinginannya untuk menguatkan KPK. Ia bertekad ingin mengembalikan kejayaan lembaga antirasuah seperti beberapa tahun silam.

"Kita kembangkan semua KPK yang dulu pernah berjaya, nanti kita Naikan lagi. Agar semua lembaga penegak hukum itu kuat. Aoal bagaimana nanti UU dan sebagainya nanti kita dalami lagi," terang Mahfud.

Terlepas dari itu, Mahfud amat berharap, KPK dapat bangkit kembali pasca Firli Bahuri, Ketua KPK nonaktif menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan isu intervensi terhadap penanganan perkara korupsi E-KTP oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman:
1 2
      
