KPK Umumkan SPI 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Kemenag Capai Skors 72,63

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Indeks integritas nasional pada 2025 berada di angka 72,32. Angka ini naik dari tahun 2024, yaitu 71,53.

Kementerian Agama mencatat capaian penguatan tata kelola dengan Indeks SPI 2025 dengan skor 72,63, berada di atas rata-rata nasional 72,32.

“Peningkatan SPI nasional menunjukkan bahwa pengendalian intern di Kemenag semakin membaik. Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh satuan kerja, bukan hanya peran pengawasan. SPI adalah cermin dari keseriusan kita dalam memperkuat tata kelola,” ujar Irjen Kemenag Khairunas, Kamis (11/12/2025).

Khairunas menambahkan, bahwa penguatan SPI tidak berhenti pada hasil penilaian, tetapi menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan. Hal ini sejalan dengan arah Kemenag yang terus memperkuat sistem pengendalian berbasis teknologi.

“Pengawasan harus terus diperbarui agar lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan organisasi. Transformasi digital seperti COI Online, GRC, dan E-Audit menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas pengendalian intern ke depan,” ungkapnya.