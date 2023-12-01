Disparitas Pendidikan, Alam Ganjar: Tenaga Pengajar Perlu Disebar Lagi

MAKASSAR – Alam Ganjar putra Calon Presiden (Capres) nomor 3, Ganjar Pranowo hadir di Makassar dan bertemu dengan kalangan muda yang tergabung dalam GenZi. Pertemuan tersebut dikemas dalam diskusi yang digelar di Nipah Mall, Jumat (1/12/2023).

Diskusi itu membahas tentang bagaimana disparitas pendidikan yang masih ada selama ini. Bahkan terkuak juga akses pendidikan dasar yang dinilai belum merata kualitasnya.

“Bagaimana seorang perempuan belum dapat mendapatkan hak dasarnya, bagaimana dipaksakan untuk dinikahkan dan sebagainya,” beber Alam dalam diskusi bersama GenZi di Makassar.

Dia pun menganggap diskusi-diskusi seperti ini dan forum komunitas yang sangat fokus pendidikan itu, bisa menjadi tajuk untuk memberikan Awerness lebih dan memberikan impact yang langsung kepada masyarakat.