Caleg Perindo Rere Tati Tingkatkan Elektabilitas Ganjar-Mahfud MD di Depok

DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Jawa Barat sekaligus Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina memulai masa kampanye dengan berupaya menekan angka golput dan meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kota Depok.

Ia didamping Baja Perindo Depok dan Persatuan Relawan Ibu-Ibu (Peri) Perindo turun ke masyarakat RW 13 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Jumat (1/12/2023).

"Hari ini saya bersama Baja Perindo Kota Depok perdana kampanye mensosialisasikan surat suara dan pasangan yang diusung Partai Perindo yakni Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024," kata Rere.