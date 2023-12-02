Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Rere Tati Tingkatkan Elektabilitas Ganjar-Mahfud MD di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |00:01 WIB
Caleg Perindo Tati Sri Hadrina (Foto: MPI)
DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Jawa Barat sekaligus Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina memulai masa kampanye dengan berupaya menekan angka golput dan meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kota Depok.

Ia didamping Baja Perindo Depok dan Persatuan Relawan Ibu-Ibu (Peri) Perindo turun ke masyarakat RW 13 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Jumat (1/12/2023).

"Hari ini saya bersama Baja Perindo Kota Depok perdana kampanye mensosialisasikan surat suara dan pasangan yang diusung Partai Perindo yakni Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024," kata Rere.

