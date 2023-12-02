TPN: Visi Misi Caleg Perindo Manik Marganamaendra Sesuai dengan Arahan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Wakil Direktur Simpul dan Jejaring dalam TPN Ganjar-Mahfud, Andre Rahadian mengatakan bahwa visi misi yang dimiliki oleh Caleg Perindo Manik Marganamahendra tegak lurus dengan arahan yang disampaikan oleh calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD.

Hal tersebut disampaikan Andre usai menghadiri Rembuk Warga Bersama Manik di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

"Hari ini bang Manik sebagai calon legislatif di DPRD di Jakarta Timur kita melihat bahwa visi misi yang dibawa bang Manik itu sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang akan disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Terkait dengan penegakan hukum, membawa ekonomi yang lebih baik, dan mengelaborasi dan serta meningkatkan peran anak muda dalam berpolitik," kata Andre.

Andre menilai kegiatan - kegiatan yang dilakukan Waketum I DPP Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta itu, nantinya akan didukung oleh TPN.

"Jadi kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang secara organik diberikan atau diperlihatkan oleh anak muda ini akan selalu tetap didukung," kata Andre.

Andre juga mengapresiasi Manik yang berani mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, peran anak muda menjadi sangat penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

"Itu menjadi hal yang penting pada saat ini bahwa peran anak muda kita lihat sebagai generasi pemilih yang terbesar pada pemilu 2024 menjadi sangat penting.