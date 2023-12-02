Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TPN: Visi Misi Caleg Perindo Manik Marganamaendra Sesuai dengan Arahan Ganjar-Mahfud

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |05:11 WIB
TPN: Visi Misi Caleg Perindo Manik Marganamaendra Sesuai dengan Arahan Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Direktur Simpul dan Jejaring dalam TPN Ganjar-Mahfud, Andre Rahadian mengatakan bahwa visi misi yang dimiliki oleh Caleg Perindo Manik Marganamahendra tegak lurus dengan arahan yang disampaikan oleh calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD.

Hal tersebut disampaikan Andre usai menghadiri Rembuk Warga Bersama Manik di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat 1 Desember 2023 malam.

"Hari ini bang Manik sebagai calon legislatif di DPRD di Jakarta Timur kita melihat bahwa visi misi yang dibawa bang Manik itu sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang akan disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Terkait dengan penegakan hukum, membawa ekonomi yang lebih baik, dan mengelaborasi dan serta meningkatkan peran anak muda dalam berpolitik," kata Andre.

Andre menilai kegiatan - kegiatan yang dilakukan Waketum I DPP Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta itu, nantinya akan didukung oleh TPN.

"Jadi kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang secara organik diberikan atau diperlihatkan oleh anak muda ini akan selalu tetap didukung," kata Andre.

Andre juga mengapresiasi Manik yang berani mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, peran anak muda menjadi sangat penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

"Itu menjadi hal yang penting pada saat ini bahwa peran anak muda kita lihat sebagai generasi pemilih yang terbesar pada pemilu 2024 menjadi sangat penting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement