Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Rembuk Warga, Manik Marganamahendra: Jadi Ruang Berikan Gagasan untuk Jakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |05:24 WIB
Gelar Rembuk Warga, Manik Marganamahendra: Jadi Ruang Berikan Gagasan untuk Jakarta
Caleg Perindo Manik Marganamahendra (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Waketum I DPP Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta Manik Marganamahendra mengadakan Rembuk Warga Bersama Manik di Pribadi House, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023) malam.

"Jadi hari ini saya membuat kegiatan rembuk warga bersama Manik. Dimana Rembuk sebenarnya adalah tempat untuk saya menyampaikan gagasan aspirasi dan kira-kira apa saja yang akan saya lakukan sebagai caleg DPRD DKI Jakarta ketika akan terpilih," kata Manik dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengatakan bahwa dirinya membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan khususnya terkait Jakarta.

"Dan hari ini juga sebenarnya saya membuka ruang untuk masyarakat secara luas memberikan masukan dan saran untuk gagasan dan ide apa saja yang kira-kira bisa dilakukan untuk Jakarta," kata Manik.

Waketum I DPP Pemuda dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, menyebut pihaknya juga menggunakan crowdfunding bagi publik. Hal tersebut dimaksudkan dirinya ingin menghadirkan politik yang tranparan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement