Gelar Rembuk Warga, Manik Marganamahendra: Jadi Ruang Berikan Gagasan untuk Jakarta

JAKARTA - Waketum I DPP Pemuda Perindo yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta Manik Marganamahendra mengadakan Rembuk Warga Bersama Manik di Pribadi House, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023) malam.

"Jadi hari ini saya membuat kegiatan rembuk warga bersama Manik. Dimana Rembuk sebenarnya adalah tempat untuk saya menyampaikan gagasan aspirasi dan kira-kira apa saja yang akan saya lakukan sebagai caleg DPRD DKI Jakarta ketika akan terpilih," kata Manik dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengatakan bahwa dirinya membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan khususnya terkait Jakarta.

"Dan hari ini juga sebenarnya saya membuka ruang untuk masyarakat secara luas memberikan masukan dan saran untuk gagasan dan ide apa saja yang kira-kira bisa dilakukan untuk Jakarta," kata Manik.

Waketum I DPP Pemuda dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, menyebut pihaknya juga menggunakan crowdfunding bagi publik. Hal tersebut dimaksudkan dirinya ingin menghadirkan politik yang tranparan.