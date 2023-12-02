Advertisement
HOME NEWS NEWS

Manik Marganamahendra: Partai Perindo Perjuangkan Kepentingan Anak Muda

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |05:18 WIB
Manik Marganamahendra (Foto: MPI)
TPN Ganjar-Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Waketum I DPP Pemuda Partai Perindo yang juga Caleg DPRD DKI Jakarta Manik Marganamahendra menyebut bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, adalah ramah untuk anak muda.

Manik sangat optimis yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dapat terbuka dan memperjuangkan kepentingan anak muda.

"Tentu sangat optimis, karena Perindo sangat terbuka dan ini adalah ruang bagi Perindo untuk kemudian membuktikan bahwa Perindo adalah partai yang ramah anak muda partai, yang juga memperjuangkan kepentingan orang-orang muda. Dan partai yang siap duduk di parlemen di kebon sirih ataupun di Senayan," kata Manik usia menghadiri acara Rembuk Warga, di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).

Manik sangat optimis, bahwa partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, dapat memperjuangkan ide-idenya untuk berkontestasi pada pileg 2024.

