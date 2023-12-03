Ikuti Pelatihan UMKM, Warga Pekanbaru Harap Ganjar-Mahfud Tingkatkan Perekonomian

PEKANBARU - UMKM Sahabat Sandi For Ganjar-Mahfud di Provinsi Riau menaruh harapan besar pada pasangan Ganjar-Mahfud dalam pemilu 2024, dan Workshop Penciptaan Lapangan Kerja menjadi upaya nyata dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kegiatan berlangsung di Jl Ir H Juanda, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Pelatihan ini dinilai sangat bermanfaat karena memberikan keterampilan baru dalam pembuatan produk yang tidak hanya ekonomis tetapi juga ekologis.

Awaaliya Rahman, Ketua UMKM Sahabat Sandi For Ganjar Mahfud Provinsi Riau, menegaskan pentingnya perbaikan ekonomi untuk masyarakat dan dukungan untuk capres dan cawapres Ganjar Mahfud untuk kemenangan di 2024.

"UMKM Sahabat Sandi For Ganjar-Mahfud sesungguhnya sangat mendukung capres dan cawapres Ganjar-Mahfud untuk menang di pemilu 2024," ungkap Awaaliya, Sabtu (2/12/2023).

Kegiatan pelatihan sabun cuci piring pada Workshop Penciptaan Lapangan Kerja oleh UMKM Sahabat Sandi For Ganjar Mahfud di Provinsi Riau menjadi sorotan penting.

Yelvita, salah satu peserta mengungkapkan, bahwa dari pelatihan ini, para peserta dapat memahami secara mendalam tentang bahan-bahan yang digunakan untuk sabun cuci piring, menguasai teknik pembuatannya, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan variasi produk.

"Kegiatan pelatihan pembuatan sabun sebagai kegiatan yang bermanfaat karena dapat mengajarkan keterampilan baru dan memungkinkan untuk membuat produk yang berguna secara ekonomis," kata Yelvita.

Selain itu, pelatihan semacam ini tidak hanya berpotensi menciptakan pengusaha mandiri dalam produksi sabun cuci piring, tetapi juga memberikan pemahaman tentang dampak positif secara ekonomis bagi peserta dan komunitas setempat.

"Pelatihan ini juga dapat memberikan keterampilan kewirausahaan jika peserta memutuskan untuk menjual produk sabun buatannya," kata Yelvita.