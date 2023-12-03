Ribuan Warga Sidoarjo Hadiri Sholawat Persatuan Indonesia, Ekonomi Kerakyatan Bangkit

SIDOARJO - Ketua DPW Perindo Jatim Faida memuji dan mengapresiasi antusias masyarakat Sidoarjo menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di parkir timur GOR Sidoarjo, Sabtu (2/12/2023).

Menurut Faida, kehadiran ribuan warga di acara ini juga berdampak secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang asongan maupun pedagang yang membuka stan di sekitar lokasi acara.

"Sidoarjo luar biasa. Talent-talent lokal bisa tampil. Dengan banyaknya warga yang hadir di sini memberi dampak pada ekonomi kerakyatan bangkit," kata Faida.

Mantan Bupati Jember ini sempat berkeliling menyapa para pengunjung maupun pedagang minuman yang melayani jamaah. "Yang berjualan cukup bersemangat. Bahkan dari luar Sidoarjo yang jualan juga banyak," tambahnya.

Dia berharap, kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai judulnya, sambung Faida, sholawat ini bertujuan untuk semakin memantapkan semangat persatuan.

"Beda pilihan dan dukungan boleh-boleh saja. Namun, jiwa nasionalisme harus tetap dijaga. Semangat persatuan dan kesatuan tak boleh ditinggalkan," pungkasnya.