Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiai Said Aqil Doakan Mahfud MD: Insya Allah Jadi Wapres 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |09:06 WIB
Kiai Said Aqil Doakan Mahfud MD: Insya Allah Jadi Wapres 2024
Kiai Said Aqil dan Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Guru bangsa sekaligus mantan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama 10 tahun, Kiai Said Aqil Siradj mendoakan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung partai Perindo Mahfud MD bisa menjadi Wapres 2024.

Kiai Said mendoakan Mahfud MD di momen kegiatan Sholawat Persatuan Indonesia, di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam (2/12/2023). Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, termasuk Caleg Perindo Untuk DPR RI dari Dapil Jatim 1, Angela Tanoesoedibjo.

 BACA JUGA:

“Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Insya Allah dengan shalawat ini kita termasuk ahli syafaat, termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apalagi yang dibaca Pak Mahfud,” kata Kyai Said mengawali tausiahnya.

Pada kesempatan itu, Kiai Said mengatakan jika Mahfud MD merupakan sosok sahabat baginya. Dia pun mendoakan Mahfud MD agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

“Alhamdulillah Pak Mahfud MD sahabat saya, orang Madura Jawa Timur, yang sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Insya Allah, akan memenangkan menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024,” kata Kiai Said dan diamini oleh ribuan jamaah yang hadir.

Kiai Said mengatakan di dalam kitab karangan Imam Al Mawardi bahwa seorang presiden dan wakil presiden harus berilmu, pintar, dan cerdas. Dia pun mengatakan kriteria ini ada di dalam diri Mahfud MD.

“Kalau saya baca di kitab karangan Imam Al Mawardi Presiden dan Wakil Presiden itu syaratnya harus berilmu, pintar, cerdas, Pak Mahfud pinter? Cerdas tidak?” tanya Kyai Said kepada jamaah.

“Pinter. Cerdas,” jawab kompak jamaah yang hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement