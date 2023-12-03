Kiai Said Aqil Doakan Mahfud MD: Insya Allah Jadi Wapres 2024

JAKARTA - Guru bangsa sekaligus mantan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama 10 tahun, Kiai Said Aqil Siradj mendoakan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung partai Perindo Mahfud MD bisa menjadi Wapres 2024.

Kiai Said mendoakan Mahfud MD di momen kegiatan Sholawat Persatuan Indonesia, di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam (2/12/2023). Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, termasuk Caleg Perindo Untuk DPR RI dari Dapil Jatim 1, Angela Tanoesoedibjo.

“Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Insya Allah dengan shalawat ini kita termasuk ahli syafaat, termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apalagi yang dibaca Pak Mahfud,” kata Kyai Said mengawali tausiahnya.

Pada kesempatan itu, Kiai Said mengatakan jika Mahfud MD merupakan sosok sahabat baginya. Dia pun mendoakan Mahfud MD agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

“Alhamdulillah Pak Mahfud MD sahabat saya, orang Madura Jawa Timur, yang sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Insya Allah, akan memenangkan menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024,” kata Kiai Said dan diamini oleh ribuan jamaah yang hadir.

Kiai Said mengatakan di dalam kitab karangan Imam Al Mawardi bahwa seorang presiden dan wakil presiden harus berilmu, pintar, dan cerdas. Dia pun mengatakan kriteria ini ada di dalam diri Mahfud MD.

“Kalau saya baca di kitab karangan Imam Al Mawardi Presiden dan Wakil Presiden itu syaratnya harus berilmu, pintar, cerdas, Pak Mahfud pinter? Cerdas tidak?” tanya Kyai Said kepada jamaah.

“Pinter. Cerdas,” jawab kompak jamaah yang hadir.