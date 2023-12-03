Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor di Cisarua Sukabumi Timpa Rumah, Satu Orang Tewas

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |23:33 WIB
Longsor di Cisarua Sukabumi Timpa Rumah, Satu Orang Tewas
Petugas evakuasi korban longsor di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Tanah longsor melanda Kampung Pamuruyan, RT 002/001, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (3/12/23) malam. Kejadian ini dipicu intensitas hujan tinggi.

Danramil 0607-10/Nagrak, Kapten Inf Mahmud, melalui Babinsa Desa Cisarua, Sertu Parjiman, mengungkapkan kejadian longsor tersebut selain merusak rumah warga, juga menimbulkan korban jiwa.

"Sopiah (58 tahun), penghuni rumah yang terkena longsor, menjadi korban dalam musibah tersebut," ucap Sertu Parjiman.

Sertu Parjiman menjelaskan, kondisi longsoran yang menimpa rumah itu mencapai tinggi sekitar kurang lebih 10 meter dan panjang kurang lebih 8 meter. Akibatnya satu orang tidak dapat diselamatkan karena tertimpa reruntuhan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BPBD longsor Longsor di Sukabumi
