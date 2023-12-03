Longsor di Cisarua Sukabumi Timpa Rumah, Satu Orang Tewas

SUKABUMI - Tanah longsor melanda Kampung Pamuruyan, RT 002/001, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (3/12/23) malam. Kejadian ini dipicu intensitas hujan tinggi.

Danramil 0607-10/Nagrak, Kapten Inf Mahmud, melalui Babinsa Desa Cisarua, Sertu Parjiman, mengungkapkan kejadian longsor tersebut selain merusak rumah warga, juga menimbulkan korban jiwa.

"Sopiah (58 tahun), penghuni rumah yang terkena longsor, menjadi korban dalam musibah tersebut," ucap Sertu Parjiman.

Sertu Parjiman menjelaskan, kondisi longsoran yang menimpa rumah itu mencapai tinggi sekitar kurang lebih 10 meter dan panjang kurang lebih 8 meter. Akibatnya satu orang tidak dapat diselamatkan karena tertimpa reruntuhan.