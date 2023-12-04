Debat Cawapres Ditiadakan, Pemuda Perindo: Masyarakat Ingin Melihat Gagasan Terbaik

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Iqnal Shalat Sukma merespons terkait polemik adanya potensi debat khusus calon wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang tidak digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika itu benar terjadi, menurutnya, sangat disayangkan.

"Masalah format yang diubah itu sangat disayangkan ya. Karena kita ingin dari tiga pasangan capres cawapres ini memberikan gagasan dan ide-ide terbaik, karena masyarakat ini menunggu ide-ide apa dan gagasan apa yang dibawa untuk Indonesia ini lebih baik," kata Iqnal kepada wartawan di kantornya, Senin (4/12/2023).

Meski kabar tersebut masih sebatas isu, dirinya berharap KPU tetap menggunakan format seperti halnya pada Pilpres 2019. Ia juga menegaskan, KPU harus bersikap netral dan independen dalam Pemilu 2024.

"Jadi kita lihat KPU ini harus bersikap independen sangat tinggi ya. Tapi kalau seperti format debat diubah itu kesannya KPU ini dikuasai oleh penguasa. Penguasa rezim. Dan itu sama saja memundurkan demokrasi," kata politisi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Untuk diketahui, pada Pilpres 2024, KPU tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh cawapres seperti Pilpres 2019 lalu.

Dalam Pemilu 2024 kali ini, cawapres turut mendampingi pasangan masing-masing saat debat capres, begitu juga ketika debat cawapres. Adapun perbedaannya hanya pada proporsi bicara masing-masing, tergantung agenda debat hari itu.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat capres dan cawapres Pemilu 2024 tetap berlangsung 5 kali, dengan rincian 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.

"Tetap ada debat cawapres. UU Pemilu menentukan ada lima kali debat. 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jumat (1/12/2023).