Israel Bersumpah Lenyapkan Hamas di Seluruh Dunia Meski Butuh Waktu Bertahun-tahun

Israel bersumpah akan melenyapkan Hamas di seluruh dunia meski butuh waktu bertahun-tahun (Foto: Reuters)

GAZA – Pejabat tinggi keamanan dalam negeri Israel Ronen Bar mengatakan Israel bertekad untuk melenyapkan Hamas di seluruh dunia meskipun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hal ini terungkap berdasarkan rekaman yang disiarkan oleh lembaga penyiaran publik Israel Kan pada Minggu (3/12/2023).

"Kabinet menetapkan tujuan bagi kami. Dengan kata lain, ini adalah untuk melenyapkan Hamas. Dan kami bertekad untuk melakukannya. Ini adalah Munich kami. Di mana pun: di Gaza, Israel, Lebanon, Turki, Qatar, di mana pun," terangnya, dikutip CNN.

Bar adalah direktur Badan Keamanan Israel, juga dikenal sebagai Shin Bet yang merupakan badan keamanan domestik Israel, yang bertugas memerangi terorisme.

Penyebutan Munich oleh Bar mengacu pada apa yang terjadi pada tanggal 5 September 1972, saat Olimpiade Munich ketika dua warga Israel terbunuh dan sembilan orang disandera oleh anggota Black September, sebuah gerakan teroris Palestina yang menuntut pembebasan tahanan politik oleh Israel. pemerintah.

“Tanggung jawab keamanan ada di tangan kita. Tugas kita adalah memberikan keamanan dan rasa aman,” katanya.

“Sayangnya, pada tanggal 7 Oktober kita berada di sana. tidak mampu melakukannya. Saya pikir kita sedang bangkit. Kita tidak menunggu. Kita sudah mengambil pelajaran dari kejadian ini,” lanjutnya.

Seperti diketahui, perang Israel dan Hamas kembali berlanjut setelah gencatan senjata sementara berakhir pada Jumat (1/12/2023). Pasukan darat Israel bergerak maju ke Gaza selatan, setelah pemboman besar-besaran selama tiga hari.