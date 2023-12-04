Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bersumpah Lenyapkan Hamas di Seluruh Dunia Meski Butuh Waktu Bertahun-tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:10 WIB
Israel Bersumpah Lenyapkan Hamas di Seluruh Dunia Meski Butuh Waktu Bertahun-tahun
Israel bersumpah akan melenyapkan Hamas di seluruh dunia meski butuh waktu bertahun-tahun (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Pejabat tinggi keamanan dalam negeri Israel Ronen Bar mengatakan Israel bertekad untuk melenyapkan Hamas di seluruh dunia meskipun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hal ini terungkap berdasarkan rekaman yang disiarkan oleh lembaga penyiaran publik Israel Kan pada Minggu (3/12/2023).

"Kabinet menetapkan tujuan bagi kami. Dengan kata lain, ini adalah untuk melenyapkan Hamas. Dan kami bertekad untuk melakukannya. Ini adalah Munich kami. Di mana pun: di Gaza, Israel, Lebanon, Turki, Qatar, di mana pun," terangnya, dikutip CNN.

Bar adalah direktur Badan Keamanan Israel, juga dikenal sebagai Shin Bet yang merupakan badan keamanan domestik Israel, yang bertugas memerangi terorisme.

Penyebutan Munich oleh Bar mengacu pada apa yang terjadi pada tanggal 5 September 1972, saat Olimpiade Munich ketika dua warga Israel terbunuh dan sembilan orang disandera oleh anggota Black September, sebuah gerakan teroris Palestina yang menuntut pembebasan tahanan politik oleh Israel. pemerintah.

“Tanggung jawab keamanan ada di tangan kita. Tugas kita adalah memberikan keamanan dan rasa aman,” katanya.

“Sayangnya, pada tanggal 7 Oktober kita berada di sana. tidak mampu melakukannya. Saya pikir kita sedang bangkit. Kita tidak menunggu. Kita sudah mengambil pelajaran dari kejadian ini,” lanjutnya.

Seperti diketahui, perang Israel dan Hamas kembali berlanjut setelah gencatan senjata sementara berakhir pada Jumat (1/12/2023). Pasukan darat Israel bergerak maju ke Gaza selatan, setelah pemboman besar-besaran selama tiga hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement