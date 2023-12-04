Ribuan Warga Hadiri Acara Shalawat Kebangsaan di Bondowoso yang Dihadiri Mahfud MD

BONDOWOSO - Ribuan orang mengikuti Sholawat Kebangsaan di Lapangan Victory Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Minggu (3/12/2023) malam.

Sholawat yang dipimpin KH Muhammad Ali Shodiqin, pendiri Mafia Sholawat. Acara tersebut dihadiri oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ribuan jamaah terlihat membanjiri lapangan Curahdami Bondowoso, untuk mengikuti kegiatan Shalawat Kebangsaan menjemput ganjaran dan keberkahan yang juga dihadiri Mahfud MD.

Shalawat dan doa bersama dipimpin oleh pendiri Mafia Sholawat, Gus Ali Gondrong, membuat jamaah terlihat khidmat dan bersemangat berdoa mengharap keberkahan dari sang kuasa.

Gus Ali Gondrong berpesan di tahun politik tetap menjaga rasa persaudaraan meski beda pilihan, saat ini memasuki masa krusial untuk memilih dan menentukan pemimpin masa depan, jika Indonesia ingin unggul dan masyarakatnya makmur maka diperlukan paket yang lengkap, paket lengkap itu ada pada pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

(Awaludin)